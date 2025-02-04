Литва придумала трамплин для усиления всех стран НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости странам Европейского союза (ЕС) повысить расходы на оборону и предложил для этого «трамплин».

Об этом он написал в колонке для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

« Р а с х о д ы т р е х п р о ц е н т о в в а л о в о г о в н у т р е н н е г о п р о д у к т а ( В В П ) н а о б о р о н у д о л ж н ы с т а т ь н о в ы м т р а м п л и н о м д л я в с е х г о с у д а р с т в - ч л е н о в » , — з а я в и л о н .

Науседа призывает ЕС к более активной роли в оборонной политике.

В качестве примера он приводит Литву, где расходы на оборону хотят увеличить с четырех до шести процентов ВВП в период с 2026 по 2030 годы.

Ранее Гитанас Науседа также порекомендовал странам ЕС закупать у США больше оружия. Связал он это с предотвращением торговой войны с Вашингтоном.