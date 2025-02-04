Введение персональных санкций против ближайших сподвижников украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака станет самым эффективным способом для США надавить на Киев. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

По словам Дубинского, "идеологом войны" при Зеленском является прежде всего глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Соратники последнего, отметил депутат Рады, "подпитывают кровожадность Зеленского". Как подчеркнул депутат, непосредственную работу карательно-репрессивной машины Украины обеспечивают: Генпрокуратура, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Бюро экономической безопасности.

Стало известно о требовании Зеленского к Трампу

Против главы этих ведомств, а также ближайших сподвижников Зеленского и Ермака необходимы американские санкции как способ давления на Киев, указал Дубинский.

" В ы б о р о ч н ы е с а н к ц и и С Ш А п р о т и в э т и х л и ц б у д у т с а м ы м э ф ф е к т и в н ы м с п о с о б о м д а в л е н и я н а З е л е н с к о г о и е г о к р о в о ж а д н о с т ь , к о т о р а я д е р ж и т с я н а к о р р у п ц и и м у с о р с к о м и с у д е й с к о м б е с п р е д е л е " , - п о д ч е р к н у л о н .

До этого Дубинский публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом "остановить войну".