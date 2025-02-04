ТАСС: Отчет о крушении борта AZAL минтранс Казахстана опубликует в ближайшие дни

Предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау появится в ближайшее время и работа над ним находится на финишном этапе. Об этом на пресс-конференции заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

ТАСС цитирует такие слова, сказанные Карабаевым: "Работы находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте".

Министр также добавил, что "специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая кропотливая работа".

По словам чиновника, в работах участвуют эксперты Казахстана, Бразилии, России и Азербайджана.