«Царьград»: Китай не даст США оболгать себя
США будут продолжать обвинять Китай в происхождении коронавируса, однако КНР вряд ли им даст второй шанс оболгать себя, заявил журналист «Царьграда» Сергей Латышев.
В материале говорится, что планы поднять данный вопрос озвучил новый предводитель американских шпионов Джон Рэтклифф. Отечественный китаист Николай Вавилов отмечает, что поднятие темы «всеми забытого ковида спустя пять лет» - это некий «ультиматум» Китаю.
ЦРУ ранее не признавало искусственное происхождение ковида, поскольку это было бы ударом для демпартии США и внутренних врагов президента Дональда Трампа, заявил Латышев. По его словам, «вряд ли ЦРУ заинтересовано в том, чтобы новое руководство узнало правду о его причастности к этим событиям».
«И там будут пытаться сделать из ковида дубину, "чтобы бить ею Китай, и чем больнее, тем лучше". А при необходимости и с Россией что-то придумают. Поскольку на территории наших соседей размещено достаточно американских лабораторий, и их становится все больше», - добавил обозреватель.
Ранее агентство Синьхуа опубликовало документ, который подтверждает американское происхождение коронавируса. Его подготовил Аналитический центр разведки и альянса и Институт «Тайхэ». В материале говорится, что в США вирус появился раньше, чем в Китае.