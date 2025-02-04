США будут продолжать обвинять Китай в происхождении коронавируса, однако КНР вряд ли им даст второй шанс оболгать себя, заявил журналист «Царьграда» Сергей Латышев.

В материале говорится, что планы поднять данный вопрос озвучил новый предводитель американских шпионов Джон Рэтклифф. Отечественный китаист Николай Вавилов отмечает, что поднятие темы «всеми забытого ковида спустя пять лет» - это некий «ультиматум» Китаю.

ЦРУ ранее не признавало искусственное происхождение ковида, поскольку это было бы ударом для демпартии США и внутренних врагов президента Дональда Трампа, заявил Латышев. По его словам, «вряд ли ЦРУ заинтересовано в том, чтобы новое руководство узнало правду о его причастности к этим событиям».

« И т а м б у д у т п ы т а т ь с я с д е л а т ь и з к о в и д а д у б и н у , " ч т о б ы б и т ь е ю К и т а й , и ч е м б о л ь н е е , т е м л у ч ш е " . А п р и н е о б х о д и м о с т и и с Р о с с и е й ч т о - т о п р и д у м а ю т . П о с к о л ь к у н а т е р р и т о р и и н а ш и х с о с е д е й р а з м е щ е н о д о с т а т о ч н о а м е р и к а н с к и х л а б о р а т о р и й , и и х с т а н о в и т с я в с е б о л ь ш е » , - д о б а в и л о б о з р е в а т е л ь .

Ранее агентство Синьхуа опубликовало документ, который подтверждает американское происхождение коронавируса. Его подготовил Аналитический центр разведки и альянса и Институт «Тайхэ». В материале говорится, что в США вирус появился раньше, чем в Китае.