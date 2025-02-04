Юристы выразили недовольство деятельностью Илона Маска на посту специального госслужащего в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что намерение Маска закрыть Агентство по международному развитию и получить контроль над центральной платежной базой данных Министерства финансов может иметь серьезные последствия.

Алан Батлер, представитель Electronic Privacy Information Center, считает, что масштабы этого шага беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации.

« Э т о п р о с т о к о ш м а р » , — о т м е т и л о н .

Также сообщается, что стремление Маска получить доступ к платежной базе данных Минфина уже повлекло за собой иски со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих.

В Госдуме заявили, что союз Маска с Трампом может быстро развалиться

Днем ранее Маск сообщил о согласии Трампа на закрытие USAID. Миллиардер резко высказался об агентстве. В частности, он назвал его «преступной организацией».