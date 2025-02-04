В США обеспокоились решениями Маска
Юристы выразили недовольство деятельностью Илона Маска на посту специального госслужащего в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, передает РИА Новости.
Подчеркивается, что намерение Маска закрыть Агентство по международному развитию и получить контроль над центральной платежной базой данных Министерства финансов может иметь серьезные последствия.
Алан Батлер, представитель Electronic Privacy Information Center, считает, что масштабы этого шага беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации.
«Это просто кошмар», — отметил он.
Также сообщается, что стремление Маска получить доступ к платежной базе данных Минфина уже повлекло за собой иски со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих.
В Госдуме заявили, что союз Маска с Трампом может быстро развалиться
Днем ранее Маск сообщил о согласии Трампа на закрытие USAID. Миллиардер резко высказался об агентстве. В частности, он назвал его «преступной организацией».