Работу американского предпринимателя Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа назвали настоящим кошмаром. Об этом сообщает Politico.

Эксперты по правовым вопросам и безопасности особенно обеспокоены решением Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных Министерства финансов.

« М а с ш т а б ы з д е с ь б е с п р е ц е д е н т н ы с т о ч к и з р е н и я р и с к а д л я к о н ф и д е н ц и а л ь н о й л и ч н о й и ф и н а н с о в о й и н ф о р м а ц и и . Э т о н а с т о я щ и й к о ш м а р » , — п р о к о м м е н т и р о в а л с и т у а ц и ю п р е д с т а в и т е л ь E l e c t r o n i c P r i v a c y I n f o r m a t i o n C e n t e r А л а н Б а т л е р .

Уточняется, что возглавляемые Маском усилия по получению доступа к огромной платежной базе данных Министерства финансов привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих. По словам бывшего директора по вопросам конфиденциальности Министерства внутренней безопасности Мэри Эллен Каллахан, доступ DOGE является «утечкой данных экспоненциальных масштабов».

В Госдуме заявили, что союз Маска с Трампом может быстро развалиться

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Маск самоотверженно служит в администрации США. Она отметила, что он работает в статусе особого служащего правительства и соблюдает федеральные законы.