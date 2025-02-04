Работу американского предпринимателя Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа назвали настоящим кошмаром. Об этом сообщает Politico.
Эксперты по правовым вопросам и безопасности особенно обеспокоены решением Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных Министерства финансов.
«Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар», — прокомментировал ситуацию представитель Electronic Privacy Information Center Алан Батлер.
Уточняется, что возглавляемые Маском усилия по получению доступа к огромной платежной базе данных Министерства финансов привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих. По словам бывшего директора по вопросам конфиденциальности Министерства внутренней безопасности Мэри Эллен Каллахан, доступ DOGE является «утечкой данных экспоненциальных масштабов».
В Госдуме заявили, что союз Маска с Трампом может быстро развалиться
Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Маск самоотверженно служит в администрации США. Она отметила, что он работает в статусе особого служащего правительства и соблюдает федеральные законы.