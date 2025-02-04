Пашинян: поражение в Карабахе дало "возможность иметь независимую страну"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне на встрече с представителями местной армянской общины заявил, что поражение во время военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года "дало возможность иметь независимую и суверенную страну". Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"Могу сказать, что, потерпев поражение, мы обрели возможность иметь независимое и суверенное государство", - заявил он.
Пашинян также добавил, что "в силу определенных обстоятельств" на Южном Кавказе сложилось много негатива в отношении Армении. "Очень важно уметь справляться с этим негативом. Мы поступаем правильно, пытаясь справиться с этим негативом без эмоций, максимально эффективными способами".
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Ранее Пашинян заявил, что в рамках стратегического развития республики им создана концепция "реальной Армении", которая подразумевает отсутствие территориальных претензий к соседям.
Оппозиция неоднократно называла подобные заявления и оценки Пашиняна попытками самооправдания с целью легитимации поражения 2020 года. По мнению многих оппозиционеров в Армении, Пашинян пытается показать, что поражение в войне было неизбежным и не было связано с его некомпетентной внешней и внутренней политикой.