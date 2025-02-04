СМИ: Иран ищет способы ускорить создание ядерного оружия
Иран работает над ускоренным способом создания ядерного оружия. Об этом со ссылкой на действующих и ушедших в отставку американских чиновников пишет The New York Times.
По словам источников издания, о поиске иранскими учеными возможности быстро превратить накопленные запасы ядерного топлива в оружие свидетельствуют разведанные. Они были собраны в последние месяцы работы американской администрации Джо Байдена и переданы новой администрации во главе с Дональдом Трампом.
«Иран уже произвел достаточно топлива, обогащенного до 60%, для производства четырех или пяти единиц оружия. Но обогащения урана недостаточно. В течение многих лет американские чиновники заявляли, что потребуется от 12 до 18 месяцев, чтобы превратить этот высокообогащенный уран в сложную боеголовку, которую можно будет установить на баллистическую ракету», - отмечается в статье.
Однако, по словам американских чиновников, есть данные о том, что Иран обладает знаниями и опытом для создания ядерного оружия старого образца, которое можно сделать в более короткие сроки.
Газета утверждает, что этот вопрос, вероятно, будет затронут во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Тегеране. В ходе переговоров Пезешкиан сказал, что Исламская Республика не намерена разрабатывать ядерное оружие.
При этом после удара Ирана по Израилю в октябре 2024 года появилась информация о планах Тель-Авива нанести удары по иранским ядерным объектам. Против этого выступили США и другие западные союзники Израиля. Позже группа депутатов иранского парламента обратилась в Совет безопасности страны с призывом разрешить создание ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Израиля.