СМИ: Иран ищет способы ускорить создание ядерного оружия

Иран работает над ускоренным способом создания ядерного оружия. Об этом со ссылкой на действующих и ушедших в отставку американских чиновников пишет The New York Times.

По словам источников издания, о поиске иранскими учеными возможности быстро превратить накопленные запасы ядерного топлива в оружие свидетельствуют разведанные. Они были собраны в последние месяцы работы американской администрации Джо Байдена и переданы новой администрации во главе с Дональдом Трампом.

« И р а н у ж е п р о и з в е л д о с т а т о ч н о т о п л и в а , о б о г а щ е н н о г о д о 6 0 % , д л я п р о и з в о д с т в а ч е т ы р е х и л и п я т и е д и н и ц о р у ж и я . Н о о б о г а щ е н и я у р а н а н е д о с т а т о ч н о . В т е ч е н и е м н о г и х л е т а м е р и к а н с к и е ч и н о в н и к и з а я в л я л и , ч т о п о т р е б у е т с я о т 1 2 д о 1 8 м е с я ц е в , ч т о б ы п р е в р а т и т ь э т о т в ы с о к о о б о г а щ е н н ы й у р а н в с л о ж н у ю б о е г о л о в к у , к о т о р у ю м о ж н о б у д е т у с т а н о в и т ь н а б а л л и с т и ч е с к у ю р а к е т у » , - о т м е ч а е т с я в с т а т ь е .

Однако, по словам американских чиновников, есть данные о том, что Иран обладает знаниями и опытом для создания ядерного оружия старого образца, которое можно сделать в более короткие сроки.

Газета утверждает, что этот вопрос, вероятно, будет затронут во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Тегеране. В ходе переговоров Пезешкиан сказал, что Исламская Республика не намерена разрабатывать ядерное оружие.

При этом после удара Ирана по Израилю в октябре 2024 года появилась информация о планах Тель-Авива нанести удары по иранским ядерным объектам. Против этого выступили США и другие западные союзники Израиля. Позже группа депутатов иранского парламента обратилась в Совет безопасности страны с призывом разрешить создание ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Израиля.