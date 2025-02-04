Байден заключил контракт с агентством по поиску талантов

Экс-президент США Джо Байден подписал контракт с агентством по поиску талантов из Лос-Анджелеса, что стало важным шагом на пути формирования его карьеры после президентства. Об этом сообщает New York Post.

В статье отмечается, что Байден воссоединился с Creative Artists Agency (CAA), которое представляло его интересы с 2017-го по 2020 год. Сопредседатель CAA Ричард Ловетт заявил, что «снова стать партнером Байдена - большая честь».

« П р е з и д е н т Б а й д е н - о д и н и з с а м ы х у в а ж а е м ы х и в л и я т е л ь н ы х г о л о с о в А м е р и к и в н а ц и о н а л ь н ы х и м и р о в ы х д е л а х . Е г о п о ж и з н е н н а я п р и в е р ж е н н о с т ь о б щ е с т в е н н о м у с л у ж е н и ю - э т о е д и н с т в о , о п т и м и з м , д о с т о и н с т в о и в о з м о ж н о с т и » , - п о д ч е р к н у л Л о в е т т .

New York Post отмечает, что CAA также сотрудничает с экс-президентом Бараком Обамой и бывшей первой леди Мишель Обамой. 82-летний Байден хранил молчание о своих планах после 50 лет на госслужбе, но, покидая Белый дом в январе, он успокоил сторонников фразой: «Мы покидаем офис, но не уходим из борьбы».

Президентский срок Байдена завершился всего две недели назад, и пока нет никаких четких признаков, что он работает над новой книгой или каким-либо проектом. Во время своего предыдущего сотрудничества с агентством по поиску талантов в 2017 году он опубликовал свои мемуары «Обещай мне, папа: год надежды, трудностей и цели».

Книга, в которой рассказывается о потере его старшего сына Бо, стала бестселлером номер один по версии New York Times и вдохновила Байдена на книжный тур «Американское обещание», который многие считают трамплином к президентской гонке 2020 года.

После ухода с поста президента Байдена видели около его дома в Делавэре, он поддерживает связь с бывшими помощниками и соратниками. Недавно он также стал прадедушкой - у его внучки Наоми родился сын.