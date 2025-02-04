Украинские власти допускают передачу США редкоземельных металлов в обмен на помощь. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, близкого к Владимиру Зеленскому, предложение президента США Дональда Трампа якобы совпадает с «планом победы», который украинский политик представил осенью прошлого года. Он утверждает, что Украина предложила американскому лидеру «особые условия» сотрудничества по ключевым ресурсам.

« К о н е ч н о , м ы г о т о в ы р а б о т а т ь с А м е р и к о й » , — д о б а в и л и с т о ч н и к .

Напомним, что в октябре 2024 года Зеленский, представляя «план победы», напомнил о наличии на Украине стратегических ценных ресурсов, в том числе урана, титана, лития и графита. По его словам, запасы оцениваются в триллионы долларов, а Киев и Запад могли бы совместно на них зарабатывать. Трамп накануне заявил, что США ждут от украинских властей предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.