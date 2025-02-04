Трамп и Си Цзиньпин проведут разговор в течение 48 часов

В Белом доме заявили, что беседа Трампа и Си Цзиньпина состоится в следующие 48 часов
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в ближайшие двое суток проведут телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, стороны обсудят в том числе нелегальные поставки фентанила в США.
31 января президент Трамп отказался комментировать свои контакты с президентом России Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином, заявив, что у него все идет хорошо в отношениях с обоими лидерами.
27 января Си Цзиньпин заявил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями.
26 ноября представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает обвинения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что КНР якобы содействует поставкам фентанила в США, это полностью противоречит фактам.