Трамп и Си Цзиньпин проведут разговор в течение 48 часов

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в ближайшие двое суток проведут телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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По ее словам, стороны обсудят в том числе нелегальные поставки фентанила в США.

31 января президент Трамп отказался комментировать свои контакты с президентом России Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином, заявив, что у него все идет хорошо в отношениях с обоими лидерами.

27 января Си Цзиньпин заявил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями.

26 ноября представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает обвинения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что КНР якобы содействует поставкам фентанила в США, это полностью противоречит фактам.