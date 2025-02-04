Трамп начал пересмотр иностранной помощи USAID

Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

« Т р а м п н а з н а ч и л г о с с е к р е т а р я М а р к о Р у б и о и с п о л н я ю щ и м о б я з а н н о с т и а д м и н и с т р а т о р а . < . . . > Р у б и о т а к ж е у в е д о м и л к о н г р е с с о т о м , ч т о п р о в о д и т с я п е р е с м о т р д е я т е л ь н о с т и U S A I D п о о к а з а н и ю и н о с т р а н н о й п о м о щ и с ц е л ь ю в о з м о ж н о й р е о р г а н и з а ц и и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Маск: Трамп согласился закрыть агентство США по международному развитию USAID

Ранее администрация Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией.