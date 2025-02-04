Трамп начал пересмотр иностранной помощи USAID
Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.
«Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. <...> Рубио также уведомил конгресс о том, что проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации», — говорится в сообщении.
Маск: Трамп согласился закрыть агентство США по международному развитию USAID
Ранее администрация Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией.