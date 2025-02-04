Пока вы спали: контракт Байдена с творческим агентством и обвинения США Ирана
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Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством талантов
Бывший президент США Джо Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством Creative Artists Agency (CAA), которое занимается поиском работы для творческих личностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию в социальной сети Instagram*.
"Бывший президент Джо Байден подписал (соглашение о сотрудничестве - ред.) с CAA", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что ранее CAA уже работало с Байденом - с 2017 по 2020 год, когда он был вице-президентом.
В США обвинили Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы
Американские власти выражают уверенность в том, что Иран, по их мнению, стремится ускорить процесс разработки ядерной бомбы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.
"В оценке разведки говорилось, что иранские конструкторы оружия и ученые, по сути, искали кратчайший путь, который позволил бы им превратить растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за считанные месяцы, а не за год или больше, — но только в том случае, если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход", - сообщает издание.
Отмечается, что разведанные были собраны в последние месяцы работы предыдущей американской администрации Джо Байдена.
В Гренландии заявили, что у них нет ничего общего с Данией
Депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Налерака" и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг высказал мнение о том, что Гренландия и Дания не имеют ничего общего, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times.
"У нас нет ничего общего с Данией. Ничего. У нас нет одинаковой культуры. У нас нет одинакового языка. Ничего", - заявил Броберг.
Экс-глава МИД острова отметил, что "Дания в своем воображении является арктической державой из-за Гренландии".
США приостановили введение пошлин на товары из Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин против Оттавы, пишет РИА Новости.
"Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе", — говорится в сообщении.
Трюдо также объявил о намерении страны внести наркокартели в перечень террористических организаций. Он подчеркнул, что будет обеспечен круглосуточный контроль на границе, а в совместно с США будет создано специальное подразделение, направленное на борьбу с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег.
Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена перераспределила миллиарды долларов с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Маска в социальной сети X.
"При администрации Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции", - написал Маск.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.