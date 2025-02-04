Пока вы спали: контракт Байдена с творческим агентством и обвинения США Ирана

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством талантов

Бывший президент США Джо Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством Creative Artists Agency (CAA), которое занимается поиском работы для творческих личностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию в социальной сети Instagram*.

" Б ы в ш и й п р е з и д е н т Д ж о Б а й д е н п о д п и с а л ( с о г л а ш е н и е о с о т р у д н и ч е с т в е - р е д . ) с C A A " , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и а г е н т с т в а .

Отмечается, что ранее CAA уже работало с Байденом - с 2017 по 2020 год, когда он был вице-президентом.

В США обвинили Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы

Американские власти выражают уверенность в том, что Иран, по их мнению, стремится ускорить процесс разработки ядерной бомбы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

" В о ц е н к е р а з в е д к и г о в о р и л о с ь , ч т о и р а н с к и е к о н с т р у к т о р ы о р у ж и я и у ч е н ы е , п о с у т и , и с к а л и к р а т ч а й ш и й п у т ь , к о т о р ы й п о з в о л и л б ы и м п р е в р а т и т ь р а с т у щ и е з а п а с ы я д е р н о г о т о п л и в а в р а б о т о с п о с о б н о е о р у ж и е з а с ч и т а н н ы е м е с я ц ы , а н е з а г о д и л и б о л ь ш е , — н о т о л ь к о в т о м с л у ч а е , е с л и Т е г е р а н п р и м е т р е ш е н и е и з м е н и т ь с в о й н ы н е ш н и й п о д х о д " , - с о о б щ а е т и з д а н и е .

Отмечается, что разведанные были собраны в последние месяцы работы предыдущей американской администрации Джо Байдена.

В Гренландии заявили, что у них нет ничего общего с Данией

Депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Налерака" и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг высказал мнение о том, что Гренландия и Дания не имеют ничего общего, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times.

" У н а с н е т н и ч е г о о б щ е г о с Д а н и е й . Н и ч е г о . У н а с н е т о д и н а к о в о й к у л ь т у р ы . У н а с н е т о д и н а к о в о г о я з ы к а . Н и ч е г о " , - з а я в и л Б р о б е р г .

Экс-глава МИД острова отметил, что "Дания в своем воображении является арктической державой из-за Гренландии".

США приостановили введение пошлин на товары из Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин против Оттавы, пишет РИА Новости.

" П р е д л о ж е н н ы е п о ш л и н ы б у д у т п р и о с т а н о в л е н ы к а к м и н и м у м н а 3 0 д н е й , п о к а м ы р а б о т а е м в м е с т е " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Трюдо также объявил о намерении страны внести наркокартели в перечень террористических организаций. Он подчеркнул, что будет обеспечен круглосуточный контроль на границе, а в совместно с США будет создано специальное подразделение, направленное на борьбу с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег.

Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена перераспределила миллиарды долларов с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Маска в социальной сети X.

" П р и а д м и н и с т р а ц и и Б а й д е н а м и л л и а р д ы д о л л а р о в б ы л и п е р е р а с п р е д е л е н ы с п о м о щ и н у ж д а ю щ и м с я а м е р и к а н ц а м н а с о д е й с т в и е н е л е г а л ь н о й и м м и г р а ц и и " , - н а п и с а л М а с к .

* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.