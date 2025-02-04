Radio NV: Спецпосланник Трампа по Украине Келлог приедет в Киев в феврале

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог может посетить Киев в середине февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Radio NV.

" П о с л е в и з и т а К е л л о г п о е д е т н а п е р е г о в о р ы в Е в р о п у , а з а т е м д о л ж е н п р и н я т ь у ч а с т и е в М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и " , - р а с с к а з а л и и с т о ч н и к и , з н а к о м ы е с г р а ф и к о м п о е з д о к п о м о щ н и к а Т р а м п а .

Келлог: можно ждать достижения прогресса по Украине в ближайшие 100 дней

Ранее сообщалось о планах Келлога приехать на Украину в начале января, но визит был отложен на неопределенное время.

Журналисты украинского издания "Страна.ua" узнали, что визит Келлога был отменен "достаточно неожиданно". По одной из версий, представитель американской администрации отменил поездку в столицу Украины из-за резких высказываний Владимира Зеленского, касающихся условий окончания конфликта, которые не совпадают с видением команды Дональда Трампа.