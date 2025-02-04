Radio NV: Спецпосланник Трампа по Украине Келлог приедет в Киев в феврале
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог может посетить Киев в середине февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Radio NV.
"После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - рассказали источники, знакомые с графиком поездок помощника Трампа.
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Ранее сообщалось о планах Келлога приехать на Украину в начале января, но визит был отложен на неопределенное время.
Журналисты украинского издания "Страна.ua" узнали, что визит Келлога был отменен "достаточно неожиданно". По одной из версий, представитель американской администрации отменил поездку в столицу Украины из-за резких высказываний Владимира Зеленского, касающихся условий окончания конфликта, которые не совпадают с видением команды Дональда Трампа.