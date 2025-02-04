Для украинского лидера Владимира Зеленского президентские выборы на Украине станут самым большим ужасом. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗР по подозрению в госизмене.

" Н а в е р н о е , с а м ы й б о л ь ш о й у ж а с З е л е н с к о г о — в ы б о р ы , п р и к о т о р ы х о т к р ы т ы в с е С М И , и н е л ь з я н и к о м у з а к р ы т ь р о т п о д в а л о м СБУ", - подчеркнул он.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявлял, что Зеленский должен покинуть свой пост после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

Депутат Рады высказался о намерении Трампа заставить Зеленского провести выборы

1 февраля Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах. Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал призыв Келлога провести выборы, назвав его "провальным планом" без дополнительных мер против России.

Кроме того, газета Politico писала, что согласование позиций Вашингтона и Москвы по поводу необходимости проведения выборов на Украине вызвало значительное беспокойство в Киеве.