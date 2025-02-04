Белый дом оценил деятельность Маска в американской администрации

Американский бизнесмен Илон Маск самоотверженно служит в администрации США и соблюдает закон, такую оценку его деятельности дала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

Она прокомментировала критику миллиардера в связи с ситуацией вокруг Агентства США по международному развитию (USAID). Его действия вызвали недовольство некоторых политических кругов, в первую очередь среди демократов.

Маск получил доступ к платежной системе США

« И л о н М а с к с а м о о т в е р ж е н н о с л у ж и т а д м и н и с т р а ц и и п р е з и д е н т а [ С Ш А Д о н а л ь д а ] Т р а м п а » , — п о д ч е р к н у л а Л е в и т т .

Она отметила, что бизнесмен работает в статусе особого служащего правительства и соблюдает федеральные законы.

Ранее администрация Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией.