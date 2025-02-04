Украинцев в США призвали не ждать особых привилегий при администрации Трампа

Американский адвокат Елизавета Крюкова в беседе с РИА Новости призвала находящихся в США украинцев не ждать особых привилегий при администрации президента Дональда Трампа.

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Так она прокомментировала сообщения о том, что Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) с конца января приостановила действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом Трампа о защите границ. Программа «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U) была запущена 21 апреля 2022 года. Она дает возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам приехать в США и временно остаться там на два года.

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« Д а ж е т е г р а ж д а н е У к р а и н ы , к о т о р ы е у ж е п о л у ч и л и р а з р е ш е н и я в р а м к а х д а н н о й п р о г р а м м ы и у ж е г о т о в и л и с ь п р и е х а т ь в С Ш А , т е п е р ь п о л у ч а ю т у в е д о м л е н и я о т о м , ч т о э т и р а з р е ш е н и я а н н у л и р о в а н ы » , — п о я с н и л а К р ю к о в а .

Она уточнила, что те, кто уже прибыл в Соединенные Штаты, смогут остаться на территории страны согласно действующим документам или подать заявление об изменении статуса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пообещала, что американские власти будут высылать из страны тех, кто остался в США после завершения срока действия визы.