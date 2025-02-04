Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покинуть свой пост после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Об этом он написал в социальной сети X.

Кошкович прокомментировал слова Келлога, который призвал провести выборы на Украине, возможно, к концу 2025 года.

« П о с л а н и е , к о т о р о е К и т К е л л о г а д р е с о в а л К и е в у , п о т р е б о в а в п р о в е д е н и я в ы б о р о в , о ч е в и д н о . З е л е н с к и й д о л ж е н у й т и » , — о т м е т и л о н .

На Украине оценили слова Зеленского о переговорах

По мнению аналитика, новый президент Украины, который сменит действующего лидера страны, положит конец конфликту с Россией. Кошкович выразил уверенность, что будущий глава государства подпишет необходимые для этого документы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной. До этого глава США отметил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры.