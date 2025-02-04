Шольц призвал ЕС не инвестировать в оборону за счет пенсий и здравоохранения

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против совместных долговых обязательств Евросоюза для покрытия военных расходов. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.ru

« У Е в р о с о ю з а н е т п е р с п е к т и в ы б р а т ь н а с е б я с о в м е с т н ы й д о л г » , — с к а з а л о н п о и т о г а м н е ф о р м а л ь н о г о с а м м и т а Е С , к о т о р ы й с о с т о я л с я в Б р ю с с е л е .

Шольца раскритиковали за слова о спасении Германии

Шольц считает, что необходимо обеспечить отдельным странам альянса большую гибкость, поскольку их возможности вкладывать средства в военные проекты ограничены, в том числе долговыми правилами ЕС.

По его словам, в ФРГ инвестировать в оборону можно через Германский фонд, что обеспечит стране четкий лимит заимствований, но большую свободу действий. Шольц подчеркнул, что важно не инвестировать в укрепление армии за счет пенсий, здравоохранения и средств, предназначенных на развитие транспортной инфраструктуры и экономики.

Также канцлер раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. Шольц назвал желание Вашингтона эгоистичным и добавил, что ресурсы следует использовать для восстановления Украины после конфликта.

До этого Трамп заявил, что американская сторона потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Политик подчеркнул, что между США и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. НАТО нужно платить больше, чтобы сравняться по этому показателю с США, добавил республиканец.

Ранее генсек НАТО призвал Европу повышать расходы на оборону и готовиться к войне.