США и Сальвадор планируют заключить соглашение в сфере миграции

США и Сальвадор стремятся к подписанию уникального соглашения в области миграции. Об этом заявил президент Сальвадора Найиб Букеле во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает ТАСС.

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« М ы з а в е р ш а е м п о д г о т о в к у . < > . . . Э т о с о г л а ш е н и е , к о т о р о е н е и м е е т п р е ц е д е н т о в в и с т о р и и о т н о ш е н и й н е т о л ь к о С Ш А и С а л ь в а д о р а , н о С Ш А и Л а т и н с к о й А м е р и к и » , — о т м е т и л Б у к е л е .

В США прошли массовые протесты против депортации мигрантов

Также Букеле подчеркнул, что для его страны отношения с США являются первостепенным приоритетом, а главной задачей Сальвадора является усиление сотрудничества с американской стороной.

« В ы з н а е т е , м ы н е с к р ы в а е м с и м п а т и й с п р е з и д е н т о м Т р а м п о м , с е й ч а с л у ч ш и й м о м е н т , ч т о б ы у к р е п и т ь н а ш и о т н о ш е н и я , ч е м м ы с е й ч а с и з а н и м а е м с я » , — д о б а в и л с а л ь в а д о р с к и й п р е з и д е н т .

До этого президент США Дональд Трамп договорился с Венесуэлой, которая дала согласие на прием всех своих граждан, незаконно находившихся на территории США. Трамп утверждает, что Каракас согласился репатриировать всех венесуэльских граждан, находящихся в США без разрешения на въезд, включая членов преступной группировки Tren de Aragua.

Ранее Трамп поручил увеличить число арестованных нелегальных мигрантов.