В Евросоюзе заявили о готовности к возможным пошлинам со стороны США

Европейский союз подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, ЕС будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

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По ее словам, ЕС готов к новым ограничениям.

« Д р у г о й в а ж н ы й э л е м е н т з а к л ю ч а е т с я в п р а г м а т и з м е , б ы с т р о м р е а г и р о в а н и и , п р о в е д е н и и д и с к у с с и й и п е р е г о в о р о в п р и н е о б х о д и м о с т и » , — п о д ч е р к н у л а о н а .

Политик добавила, что важно провести работу внутри союза для усиления конкурентоспособности, производительности.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США.