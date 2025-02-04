В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российские ракетные системы «Орешник» разместят на территории Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии
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Полищук уточнил, что размещение «Орешника» в Белоруссии будет организовано в соответствии с соглашением президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», подчеркнул он.

Ранее Лукашенко назвал условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника». Он объяснил, что планы связаны с желанием и возможностью США разместить свои ракеты средней дальности в Европе. «Поэтому если Вашингтон откажется от этого, тогда я старшему брату скажу: "Давай повременим"», — уточнил Лукашенко.