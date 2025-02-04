В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российские ракетные системы «Орешник» разместят на территории Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

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Полищук уточнил, что размещение «Орешника» в Белоруссии будет организовано в соответствии с соглашением президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Минск предупредили о возможных циничных шагах Киева

« Р о с с и я в с о о т в е т с т в и и с с о ю з н и ч е с к и м и о б я з а т е л ь с т в а м и , к о т о р ы е в 2 0 2 4 г о д у б ы л и з а к р е п л е н ы в К о н ц е п ц и и б е з о п а с н о с т и С о ю з н о г о г о с у д а р с т в а и д в у с т о р о н н е м м е ж г о с у д а р с т в е н н о м Д о г о в о р е о г а р а н т и я х б е з о п а с н о с т и , г о т о в а п р е д о с т а в и т ь М и н с к у н е о б х о д и м у ю п о м о щ ь и п р е д п р и н я т ь ш а г и д л я з а щ и т ы о б щ е г о о б о р о н н о г о п р о с т р а н с т в а » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее Лукашенко назвал условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника». Он объяснил, что планы связаны с желанием и возможностью США разместить свои ракеты средней дальности в Европе. «Поэтому если Вашингтон откажется от этого, тогда я старшему брату скажу: "Давай повременим"», — уточнил Лукашенко.