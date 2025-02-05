Трамп высказался о давлении на Иран

США не хотят оказывать давление на Иран, но не могут позволить ему получить ядерное оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя указ о возобновлении «максимального давления» на Тегеран, передает РИА Новости.

« У н и х н е м о ж е т б ы т ь я д е р н о г о о р у ж и я . С о м н о й . В с е п р о с т о . У И р а н а н е м о ж е т б ы т ь я д е р н о г о о р у ж и я . М ы н е х о т и м б ы т ь ж е с т к и м и с И р а н о м » , — с к а з а л п о л и т и к .

WSJ: Иран передал США послание о том, что не готовил покушение на Трампа

Ранее Трамп выразил надежду, что Вашингтону не придется часто применять давление в адрес Ирана. Он подчеркнул, что не рад принятому им решению.

В декабре американский лидер допустил возможность войны с Ираном.