Американский суд продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа

Суд в США до 7 февраля продлил запрет на исполнение одного из указов американского президента Дональда Трампа, который касается приостановки финансирования ряда федеральных программ. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский суд продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа
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Речь идет о приостановке финансирования в соответствии с меморандумом М-25-13 административно-бюджетного управления администрации США. Ранее Белый дом аннулировал этот документ, однако отметил, что это не означает отмены ограничений, а только устраняет путаницу на фоне судебных исков.

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Суд постановил, что все адресаты меморандума не должны предпринимать никаких шагов, которые он предусматривает, в отношении выплаты федеральных грантов. Также государственные агентства должны осуществить выплаты по тем грантам, которые были приостановлены в соответствии с указом Трампа.

28 января стало известно, что суд округа Колумбия приостановил до 3 февраля решение администрации президента США заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.

29 января Федеральный суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи.

«Попытка президента Трампа заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде», говорится в статье агентства Reuters.

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