Трюдо заявил, что США на 30 дней приостановят введение пошлин на товары из Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон приостановит введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней. Такое решение было принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил политик в соцсети Х.

Трюдо: США приостановят введение пошлин в отношении Канады
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"Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе", заявил Трюдо по итогам переговоров.

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Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум после беседы с Трампом сообщила о временной приостановке введения пошлин. В течение 30 дней, на которые действие пошлин будет приостановлено, будут проведены переговоры при участии госсекретаря США Марко Рубио, американских министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Латника, а также высокопоставленных представителей Мексики.

Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики 2 февраля. Вскоре Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.

Контрмерами пригрозил и Китай. Посольство КНР в Штатах подчеркнуло, что страна решительно осуждает этот шаг и выступает против него.