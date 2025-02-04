Трюдо: США приостановят введение пошлин в отношении Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон приостановит введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней. Такое решение было принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил политик в соцсети Х.

" П р е д л о ж е н н ы е п о ш л и н ы б у д у т п р и о с т а н о в л е н ы к а к м и н и м у м н а 3 0 д н е й , п о к а м ы р а б о т а е м в м е с т е " , – з а я в и л Т р ю д о п о и т о г а м п е р е г о в о р о в .

Трюдо заявил, что Канаду ждут трудные времена

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум после беседы с Трампом сообщила о временной приостановке введения пошлин. В течение 30 дней, на которые действие пошлин будет приостановлено, будут проведены переговоры при участии госсекретаря США Марко Рубио, американских министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Латника, а также высокопоставленных представителей Мексики.

Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики 2 февраля. Вскоре Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.

Контрмерами пригрозил и Китай. Посольство КНР в Штатах подчеркнуло, что страна решительно осуждает этот шаг и выступает против него.