Глава Евросовета поддержал суверенитет Дании

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что все страны Евросоюза (ЕС) при необходимости готовы помочь Дании отстоять территориальную целостность. Его слова приводит «Интерфакс».

« П о м о г а т ь Д а н и и о т с т а и в а т ь т е р р и т о р и а л ь н у ю ц е л о с т н о с т ь Д а н и и к р а й н е в а ж н о д л я в с е х с т р а н Е С » , — з а я в и л о н н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и в Б р ю с с е л е .

В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа

Так он ответил на вопрос об идее президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к американской территории.

24 января Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. Источники газеты The Financial Times сообщили, что американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию.