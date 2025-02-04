Анонсирован разговор Трампа и Си Цзиньпина

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится во вторник. Об этом заявил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро в открытом онлайн-интервью американской газете Politico.

Ему был задан вопрос о том, чем могут грозить для американских предпринимателей ответные пошлины Китая на нефть, сельскохозяйственную технику, уголь и СПГ. "Посмотрим, к чему приведет сегодняшний разговор", - заявил Наварро, не дав при этом прямого ответа на вопрос о том, может ли Трамп приостановить действие пошлин в отношении Китая, как это ранее произошло с Мексикой и Канадой. "Это решать боссу", - подчеркнул он.

Советнику Трампа также был задан вопрос о том, рассматривает ли администрация по-прежнему возможность ввести пошлины на китайский импорт в размере 60%. По его словам, вашингтонское руководство будет придерживаться "выверенного подхода на основании данных исследований".

3 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что разговор Трампа с председателем КНР состоится в ближайшие 48 часов.

Трамп подписал 1 февраля указ о введении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные пошлины в размере 10% вводятся на товары из КНР. Позднее Трамп приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики и Канады.

На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн.