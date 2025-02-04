ЕС заявил о готовности к диалогу с США

Глава Евросовета: ЕС готов к диалогу с США, но не будет поступаться принципами
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС готов к диалогу с США, однако не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности.
Он назвал США другом, союзником и партнёром ЕС, при этом подчеркнул, что проблемы и разногласия могут случаться в отношениях друзей.
Каллас: ЕС готовится к возможной торговой войне с США
«Мы должны их обсуждать и искать решения. Но, естественно, мы защищаем свои ценности и принципы, не допуская ущерба нашим собственным интересам», — цитирует Кошту РИА Новости.
Ранее сообщалось, как в Европе оценили планы американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины на товары ЕС.
Кроме того, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о подготовке в ЕС к возможной торговой войне с США.