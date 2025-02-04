ЕС заявил о готовности к диалогу с США

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС готов к диалогу с США, однако не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности.

Он назвал США другом, союзником и партнёром ЕС, при этом подчеркнул, что проблемы и разногласия могут случаться в отношениях друзей.

Каллас: ЕС готовится к возможной торговой войне с США

« М ы д о л ж н ы и х о б с у ж д а т ь и и с к а т ь р е ш е н и я . Н о , е с т е с т в е н н о , м ы з а щ и щ а е м с в о и ц е н н о с т и и п р и н ц и п ы , н е д о п у с к а я у щ е р б а н а ш и м с о б с т в е н н ы м и н т е р е с а м » , — цитирует Кошту РИА Новости.

Ранее сообщалось, как в Европе оценили планы американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины на товары ЕС.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о подготовке в ЕС к возможной торговой войне с США.