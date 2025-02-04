Минск предупредили о возможных циничных шагах Киева

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Киев на фоне успешного продвижения российских войск способен пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

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Полищук подчеркнул, что в МИД следят за высказываниями украинских властей и активностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне с Белоруссией.

Киев заранее отверг итоги выборов в Белоруссии

« З н а е м о п р о в о к а ц и я х . Н а ф о н е у с п е ш н о г о п р о д в и ж е н и я р о с с и й с к и х в о й с к к и е в с к и й р е ж и м с п о с о б е н н а с а м ы е ц и н и ч н ы е и б е з р а с с у д н ы е ш а г и » , — о т м е т и л д и п л о м а т .

Ранее Полищук раскрыл условия и возможное содержание переговоров по Украине. По его словам, регулирование возможно на основе стамбульского документа от 2022 года, в котором речь шла о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, а также ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на территории иностранных войск и баз.