Европейская страна заявила о готовности заблокировать новый пакет санкций против России

Депутат Европарламента Любош Блаха заявил, что Словакия готова заблокировать принятие 16-го пакета европейских санкций против России, если Украина не возобновит поставки российского газа через свою территорию. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

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По его словам, Словакия также выступила против того, чтобы Евросоюз вводил какой-либо запрет на импорт голубого топлива из России.

Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ

« С л о в а к и я н е т о л ь к о м о ж е т э т о с д е л а т ь , н о я у б е ж д е н , ч т о е с л и У к р а и н а п р о д о л ж и т б л о к и р о в а т ь т р а н с п о р т и р о в к у г а з а ч е р е з с в о ю т е р р и т о р и ю , т о н а ш п р е м ь е р - м и н и с т р Р о б е р т Ф и ц о с д е л а е т э т о » , — з а я в и л Б л а х а , о т м е т и в , ч т о с т р а н а б у д е т д е й с т в о в а т ь р а з у м н о и т а к т и ч е с к и , ч т о б ы н е п о с т а в и т ь п о д у г р о з у д и п л о м а т и ч е с к у ю п о з и ц и ю и п р о д о л ж а т ь о т с т а и в а т ь с в о и н а ц и о н а л ь н ы е и н т е р е с ы .

В конце января Министры иностранных дел Европейского союза договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине.