В Польше назвали условие для вступления Украины в Евросоюз

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий назвал избирателям условие для вступления Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в социальной сети X.

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Навроцкий исключил вступление Украины в ЕС без эксгумаций жертв Волыни.

Президент Польши высказался об отправке войск на Украину

« М ы н е о с т а в и м э т о г о в о п р о с а . Д а ю в а м с л о в о » , — о б е щ а л о н .

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал скептицизм по поводу отправки войск на Украину. По его словам, Варшава постоянно помогает Киеву, однако ей необязательно отправлять туда свои войска.