В Польше назвали условие для вступления Украины в Евросоюз

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий назвал избирателям условие для вступления Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в социальной сети X.

В Польше назвали условие для вступления Украины в Евросоюз
© РИА Новости

Навроцкий исключил вступление Украины в ЕС без эксгумаций жертв Волыни.

Президент Польши высказался об отправке войск на Украину

«Мы не оставим этого вопроса. Даю вам слово», обещал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал скептицизм по поводу отправки войск на Украину. По его словам, Варшава постоянно помогает Киеву, однако ей необязательно отправлять туда свои войска.

В мире
Кароль Навроцкий
Анджей Дуда
ЕС
Киев
Польша
Варшава
Украина