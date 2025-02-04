В Польше назвали условие для вступления Украины в Евросоюз
Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий назвал избирателям условие для вступления Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в социальной сети X.
Навроцкий исключил вступление Украины в ЕС без эксгумаций жертв Волыни.
Президент Польши высказался об отправке войск на Украину
«Мы не оставим этого вопроса. Даю вам слово», — обещал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал скептицизм по поводу отправки войск на Украину. По его словам, Варшава постоянно помогает Киеву, однако ей необязательно отправлять туда свои войска.