В США раскрыли планы Трампа по ликвидации целого министерства

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ликвидировать министерство образования в рамках политики по сокращению государственного аппарата. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Отмечается, что сейчас администрация рассматривает указ, который полностью упразднит Минобразования или передаст часть его функций другим ведомствам. Кроме того, документ предполагает подготовку законопроекта о ликвидации министерства.

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В настоящее время советники президента обсуждают детали указа и сроки его подписания.

Во время своего первого срока Трамп уже предлагал объединить Минобразования с министерством труда, но конгресс был против.

Накануне телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщала, что министерство образования США отправило в оплачиваемый отпуск сотрудников, которые посещали курсы по разнообразию и инклюзивности «с подачи экс-министра образования Бетси Девос». Подобная мера стала частью кампании президента США Дональда Трампа по борьбе с программами разнообразия, равенства и инклюзивности, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа расследует скандал со школьным туалетом в Денвере.