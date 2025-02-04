На Украине оценили слова Зеленского о переговорах

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский говорит то, что хотят услышать большая часть граждан страны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Politeka.

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Бортник заявил, что 60-70 процентов украинцев хотят завершения конфликта с Россией, поэтому Зеленский делает высказывания об этом. Политолог призвал не верить словам Зеленского о готовности Киева к миру.

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« Н о э т о н е о з н а ч а е т , ч т о У к р а и н а г о т о в а к к о м п р о м и с с а м , и л и у к р а и н с к о е п р а в и т е л ь с т в о г о т о в о к к о м п р о м и с с а м . И э т о т о ж е п р е к р а с н о п о н и м а ю т в С Ш А » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу способ «заставить» российского лидера Владимира Путина начать переговоры. В интервью агентству Associated Press он отметил, что глава Соединенных Штатов может пригрозить Москве санкциями и продолжением поддержки Украины.