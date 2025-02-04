На Украине оценили слова Зеленского о переговорах

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский говорит то, что хотят услышать большая часть граждан страны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Politeka.
Бортник заявил, что 60-70 процентов украинцев хотят завершения конфликта с Россией, поэтому Зеленский делает высказывания об этом. Политолог призвал не верить словам Зеленского о готовности Киева к миру.
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«Но это не означает, что Украина готова к компромиссам, или украинское правительство готово к компромиссам. И это тоже прекрасно понимают в США», — заключил он.
Ранее Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу способ «заставить» российского лидера Владимира Путина начать переговоры. В интервью агентству Associated Press он отметил, что глава Соединенных Штатов может пригрозить Москве санкциями и продолжением поддержки Украины.