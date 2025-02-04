Трамп свяжется с Си в течение 24 часов

Президент США Дональд Трамп намерен в течение суток связаться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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« К а к т о л ь к о н е д а в н о з а я в и л п р е з и д е н т в О в а л ь н о м к а б и н е т е , у н е г о е с т ь п л а н п о г о в о р и т ь с п р е д с е д а т е л е м С и в т е ч е н и е с л е д у ю щ и х 2 4 ч а с о в » , — з а я в и л а о н а и д о б а в и л а , ч т о н е б у д е т з а б е г а т ь в п е р е д б у д у щ е г о р а з г о в о р а л и д е р о в .

Трамп назвал очень хорошим свой телефонный разговор с Си Цзиньпином

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса. На этом фоне газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти планируют начать диалог с США по поводу торговых договоренностей, заключенных с администрацией Трампа во время его первого президентского срока.

Ранее Трамп заставил Панаму «плюнуть» на Китай.