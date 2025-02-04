Трамп назначил Рубио и.о. главы USAID

Госдепартамент США объявил о назначении сенатора Марко Рубио временно исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID) и о начале масштабного пересмотра программы иностранной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

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Накануне Илон Маск, возглавляющий новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), резко раскритиковал Агентство США по международному развитию, назвав его «преступной организацией», которой «пора умереть».

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2 февраля официальный веб-сайт и страница в социальной сети X USAID, оказывающего помощь Украине, стали недоступны. Попытки доступа к сайту приводят к сообщению о временной недоступности или постоянному изменению адреса. Причины отключения сайта пока неясны. Агентство Reuters выдвинуло версию о том, что отключение связано с решением администрации президента США Дональда Трампа о передаче контроля над USAID в ведение Госдепартамента.

Ранее Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID на Украине.