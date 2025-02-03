Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в течение суток

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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— К а к н е д а в н о с к а з а л п р е з и д е н т в О в а л ь н о м о ф и с е , у н е г о и м е е т с я п л а н п о г о в о р и т ь с С и Ц з и н ь п и н о м в т е ч е н и е 2 4 ч а с о в , — з а я в и л а о н а в э ф и р е к а н а л а F o x N e w s .

Пресс-секретарь добавила, что не станет забегать вперед предстоящей беседы, передает РИА Новости.

Через месяц после заявления Дональда Трампа о вытеснении КНР из Панамского канала, панамские власти уступили требованиям Штатов. СМИ считают, что это показывает решительность и характер главы Белого дома. Вашингтон много раз выражал недовольство китайским влиянием, условиями судоходства и тарифами в канале.

В итоге Панама отказалась от сотрудничества с Китаем в рамках «Одного пояса» и не будет заключать новых соглашений.

На этом территориальные амбиции Трампа не закончились. Он говорил, что Канада могла бы существенно сократить расходы на налоги и оборону, если бы стала 51-м штатом США.