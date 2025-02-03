Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в течение суток

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в течение суток
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Как недавно сказал президент в Овальном офисе, у него имеется план поговорить с Си Цзиньпином в течение 24 часов, заявила она в эфире канала Fox News.

Пресс-секретарь добавила, что не станет забегать вперед предстоящей беседы, передает РИА Новости.

Через месяц после заявления Дональда Трампа о вытеснении КНР из Панамского канала, панамские власти уступили требованиям Штатов. СМИ считают, что это показывает решительность и характер главы Белого дома. Вашингтон много раз выражал недовольство китайским влиянием, условиями судоходства и тарифами в канале.

В итоге Панама отказалась от сотрудничества с Китаем в рамках «Одного пояса» и не будет заключать новых соглашений.

На этом территориальные амбиции Трампа не закончились. Он говорил, что Канада могла бы существенно сократить расходы на налоги и оборону, если бы стала 51-м штатом США.

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