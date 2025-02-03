Прятавшегося два дня в автомобиле украинца доставили в военкомат

Полицейские в Одессе на юге Украины доставили в военкомат украинца, который два дня не выходил из своего автомобиля, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, сначала мужчину доставили в больницу, а затем передали в военкомат. Однако не указывается, добровольно ли он согласился покинуть автомобиль, в котором оставался более суток.

В полиции также подтвердили, что остановили машину из-за нарушения правил дорожного движения еще 2 февраля. В результате проверки документов выяснилось, что водитель находится в розыске как уклоняющийся от мобилизации. Когда мужчине предложили отправиться в военкомат, он закрылся в машине.