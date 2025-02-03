Сына Трампа заподозрили в отстреле уток редкого вида на севере Италии

Дональд Трамп-младший, сын президента США, отстреливал уток редкого вида в Венецианской лагуне на севере Италии, рассказали в региональном совете области Венето. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Чиновники пояснили, что сын политика разместил на специализированном сайте «Глобальная охота для приключения» видеоролик, сделанный во время его поездки в Венецию в декабре 2024 года.

На кадрах ролика Трамп-младший показывает свои охотничьи трофеи, полученные в заповедной зоне, в том числе, тушку краснозобой казарки, птицы, крайне редко встречающейся в Европе.

Депутат от оппозиционного Альянса зеленых и левых Луана Дзанелла потребовала, на фоне скандала с охотой, чтобы министр по вопросам окружающей среды Джильберто Пикетто-Фратин дал отчет в парламент по поводу произошедшего.

Парламентарий напомнила, что отстрел находящихся под охраной видов птиц и животных в Италии преследуется по закону. Кроме того, заметила она, иностранцам запрещено охотиться в Венецианской лагуне.