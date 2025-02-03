Сына Трампа заподозрили в отстреле уток редкого вида на севере Италии

Дональд Трамп-младший, сын президента США, отстреливал уток редкого вида в Венецианской лагуне на севере Италии, рассказали в региональном совете области Венето. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сына Трампа заподозрили в отстреле уток редкого вида на севере Италии
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Чиновники пояснили, что сын политика разместил на специализированном сайте «Глобальная охота для приключения» видеоролик, сделанный во время его поездки в Венецию в декабре 2024 года.

На кадрах ролика Трамп-младший показывает свои охотничьи трофеи, полученные в заповедной зоне, в том числе, тушку краснозобой казарки, птицы, крайне редко встречающейся в Европе.

Депутат от оппозиционного Альянса зеленых и левых Луана Дзанелла потребовала, на фоне скандала с охотой, чтобы министр по вопросам окружающей среды Джильберто Пикетто-Фратин дал отчет в парламент по поводу произошедшего.

Парламентарий напомнила, что отстрел находящихся под охраной видов птиц и животных в Италии преследуется по закону. Кроме того, заметила она, иностранцам запрещено охотиться в Венецианской лагуне.