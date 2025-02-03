Европа выделила три миллиона евро на поддержку журналистов из РФ и Белоруссии

Еврокомиссия объявила о конкурсе проектов для изгнанных независимых журналистов и СМИ из России и Белоруссии, работающих из стран ЕС. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЕК.

Европа выделила три миллиона евро на поддержку журналистов России
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Победителям конкурса обещают финансовую поддержку на сумму около трех миллионов евро.

«Основная цель конкурса поддержать создание общеевропейской платформы или сети медиахабов, способствующих формированию плюралистической медиасреде. Главное внимание уделяется обеспечению того, чтобы изгнанные независимые журналисты и СМИ могли продолжать производить контент и распространять его среди своей аудитории без редакционного вмешательства», говорится в тексте.

В ЕК указали, что только в 2024 году в ЕС переехали из России Белоруссии 1,5 независимых журналистов и ряд редакций. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта 2025 года.

Стоит отметить, что в 2023 году ЕК уже проводила аналогичный конкурс. Тогда на финансирование было выделено 2,2 миллиона евро.