Европа выделила три миллиона евро на поддержку журналистов России

Европа выделила три миллиона евро на поддержку журналистов из РФ и Белоруссии
Еврокомиссия объявила о конкурсе проектов для изгнанных независимых журналистов и СМИ из России и Белоруссии, работающих из стран ЕС. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЕК.
Победителям конкурса обещают финансовую поддержку на сумму около трех миллионов евро.
«Основная цель конкурса — поддержать создание общеевропейской платформы или сети медиахабов, способствующих формированию плюралистической медиасреде. Главное внимание уделяется обеспечению того, чтобы изгнанные независимые журналисты и СМИ могли продолжать производить контент и распространять его среди своей аудитории без редакционного вмешательства», — говорится в тексте.
В ЕК указали, что только в 2024 году в ЕС переехали из России Белоруссии 1,5 независимых журналистов и ряд редакций. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта 2025 года.
Стоит отметить, что в 2023 году ЕК уже проводила аналогичный конкурс. Тогда на финансирование было выделено 2,2 миллиона евро.