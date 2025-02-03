Европа выделила три миллиона евро на поддержку журналистов России

Еврокомиссия объявила о конкурсе проектов для изгнанных независимых журналистов и СМИ из России и Белоруссии, работающих из стран ЕС. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЕК.

Победителям конкурса обещают финансовую поддержку на сумму около трех миллионов евро.

« О с н о в н а я ц е л ь к о н к у р с а — п о д д е р ж а т ь с о з д а н и е о б щ е е в р о п е й с к о й п л а т ф о р м ы и л и с е т и м е д и а х а б о в , с п о с о б с т в у ю щ и х ф о р м и р о в а н и ю п л ю р а л и с т и ч е с к о й м е д и а с р е д е . Г л а в н о е в н и м а н и е у д е л я е т с я о б е с п е ч е н и ю т о г о , ч т о б ы и з г н а н н ы е н е з а в и с и м ы е ж у р н а л и с т ы и С М И м о г л и п р о д о л ж а т ь п р о и з в о д и т ь к о н т е н т и р а с п р о с т р а н я т ь е г о с р е д и с в о е й а у д и т о р и и б е з р е д а к ц и о н н о г о в м е ш а т е л ь с т в а » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

В ЕК указали, что только в 2024 году в ЕС переехали из России Белоруссии 1,5 независимых журналистов и ряд редакций. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта 2025 года.

Стоит отметить, что в 2023 году ЕК уже проводила аналогичный конкурс. Тогда на финансирование было выделено 2,2 миллиона евро.