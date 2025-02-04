Украина готова обсудить с командой Трампа вопрос проведения выборов

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в республике в 2025 году. Так в эфире канала «Общественное» она прокомментировала слова посланника США по Украине Кита Келлога о проведении голосования до конца года.

В то же время она отметила, что если команда Трампа поднимет этот вопрос во время диалога, то Украина готова его обсуждать.

« К о г д а э т о т в о п р о с т е о р е т и ч е с к и о б с у ж д а л с я , в 2 0 2 3 – 2 4 г о д а х , н а ш а п о з и ц и я б ы л а т а к о в а , ч т о д л я э т о г о н у ж н о з а в е р ш и т ь б о е в ы е д е й с т в и я . В о в р е м я в о й н ы м ы н е с м о ж е м о б е с п е ч и т ь п о л н ы й д о с т у п к г о л о с о в а н и ю » , — с к а з а л а М а р к а р о в а .

1 февраля специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

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Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал предложение провести выборы, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России.