Трамп ответил на вопрос о возможном помиловании Сноудена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не готов обсуждать вопрос о возможности помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который получил убежище в России. Об этом пишет ТАСС.

© Lenta.ru

Он ответил на вопрос журналиста о возможности помилования Сноудена. По словам Трампа, он не готов «прямо сейчас говорить об этом».

По его словам, мнения на эту тему отличаются.

« Н е к о т о р ы е с ч и т а ю т , ч т о е г о с л е д у е т п о м и л о в а т ь . Н е к о т о р ы е г о в о р я т , ч т о э т о б ы л о б ы у ж а с н о . Я н е в м е ш и в а ю с ь в э т о » , — д о б а в и л о н .

Ранее американский лидер признался, что не очень знаком с ситуацией, однако намерен серьезно изучить возможность помилования бывшего сотрудника АНБ.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России.