Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Украину для посещения Киевской подстанции.

© Lenta.ru

Об этом он написал соцсети в X.

« Я н а п р а в л я ю с ь н а К и е в с к у ю п о д с т а н ц и ю , и м е ю щ у ю р е ш а ю щ е е з н а ч е н и е д л я б е з о п а с н о с т и а т о м н о й э н е р г е т и к и У к р а и н ы » , — н а п и с а л Г р о с с и .

По его словам, визит необходим для оценки ущерба подстанции и для предотвращения ядерной аварии.

Ранее источник в МАГАТЭ сообщил о планах Гросси посетить Россию в начале февраля. Гендиректор агентства встретится с директором компании «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудит безопасность ЗАЭС.