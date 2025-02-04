Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Украину для посещения Киевской подстанции.

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину
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Об этом он написал соцсети в X.

«Я направляюсь на Киевскую подстанцию, имеющую решающее значение для безопасности атомной энергетики Украины», написал Гросси.

По его словам, визит необходим для оценки ущерба подстанции и для предотвращения ядерной аварии.

Ранее источник в МАГАТЭ сообщил о планах Гросси посетить Россию в начале февраля. Гендиректор агентства встретится с директором компании «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудит безопасность ЗАЭС.

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