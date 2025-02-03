Китай нашел ответ на пошлины Трампа

Постпред КНР в ООН Фу Цун заявил, что Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны США.

Таким образом он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа, который предложил ввести повышенные пошлины на товары из Китая. Как заявил Фу Цун, в подобной торговой войне «не будет победителя».

« М ы м о ж е м б ы т ь в ы н у ж д е н ы п р и н я т ь к о н т р м е р ы . И п о з в о л ь т е м н е т а к ж е п о д ч е р к н у т ь , ч т о в т о р г о в о й в о й н е н е б у д е т п о б е д и т е л я » , — з а я в и л о н в о в р е м я з а с е д а н и я С о в б е з а О О Н .

СМИ рассказали о возможном ответе Китая на давление Трампа на Панаму

Ранее лидеры сразу нескольких стран Евросоюза заявили, что могут ввести ответные пошлины в отношении США, если глава Белого дома Дональд Трамп действительно введет дополнительный налог на товары из Европы.