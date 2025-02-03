Трамп выставил Европе требование по Украине

США требуют от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины, чтобы «уравнять» его с вложениями Вашингтона, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, его администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками. Американская сторона добивается, чтобы Европа вкладывала средства в Украину на уровне США.

Ранее США приостановили военную и экономическую поддержку Украины.

США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

После вступления в должность главы государства Трамп поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике США.