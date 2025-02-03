В Белом доме по ошибке сообщили о назначении эмиссара по России и Украине

Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а затем удалил этот пост и принес извинения. Он заявил об ошибке в своем аккаунте в X.

В своем посте, посвященном назначению Уиткоффа, он также писал, что американский президент Дональд Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами. Уже скоро пост был удален.

« Я у д а л и л э т о т п о с т … п е р е п у т а л с о о б щ е н и я . П р и н о ш у и з в и н е н и я » , – н а п и с а л о н в с о ц с е т и X .

На данный момент официальной информации о назначении Уиткоффа от Белого дома пока не поступало.

3 февраля Трамп заявил, что США запланировали контакты с Россией и Украиной. Он заявил об успешных дискуссиях, проходивших между двумя сторонами.

До этого он также говорил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой, при этом в Кремле заявляли, что конкретных предложений от команды Трампа не поступало.