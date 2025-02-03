Трамп пообещал Канаде избежание торговых пошлин при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту, если страна войдет в состав США в качестве 51-го штата. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер дал понять, что переговоры с Оттавой и Пекином по данной тематике остаются возможными при условии, что они будут готовы учесть требования Вашингтона.

«Никто не лишен такой возможности», заявил он.

Трамп поставил Канаду перед жестким фактом

Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая.

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