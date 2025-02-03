Трамп пообещал Канаде избежание торговых пошлин при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту, если страна войдет в состав США в качестве 51-го штата. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер дал понять, что переговоры с Оттавой и Пекином по данной тематике остаются возможными при условии, что они будут готовы учесть требования Вашингтона.

« Н и к т о н е л и ш е н т а к о й в о з м о ж н о с т и » , — з а я в и л о н .

Трамп поставил Канаду перед жестким фактом

Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая.