Трамп пообещал Канаде избежание торговых пошлин при одном условии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту, если страна войдет в состав США в качестве 51-го штата. Его слова приводит РИА Новости.
Американский лидер дал понять, что переговоры с Оттавой и Пекином по данной тематике остаются возможными при условии, что они будут готовы учесть требования Вашингтона.
«Никто не лишен такой возможности», — заявил он.
Трамп поставил Канаду перед жестким фактом
Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая.