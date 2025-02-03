Зеленский сделал заявление об изменениях в ВСУ

Зеленский заявил об изменениях в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в оргштатной структуре ВСУ.
Это случилось после информационного отчета от главкома Александра Сырского, который включал в себя предложение о плане модернизации оборонных сил страны.
«Главком проинформировал о утверждении плана по переводу армии на новую организационную структуру, а также о создании корпусов. Мы продолжаем концентрировать внимание на реализации этого плана. Необходимость корпусной системы очевидна», — отметил президент в своем видеообращении.
В ВСУ сделали сложное заявление о перемирии
В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Однако, по словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных подразделений.