Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в оргштатной структуре ВСУ.

Это случилось после информационного отчета от главкома Александра Сырского, который включал в себя предложение о плане модернизации оборонных сил страны.

« Г л а в к о м п р о и н ф о р м и р о в а л о у т в е р ж д е н и и п л а н а п о п е р е в о д у а р м и и н а н о в у ю о р г а н и з а ц и о н н у ю с т р у к т у р у , а т а к ж е о с о з д а н и и к о р п у с о в . М ы п р о д о л ж а е м к о н ц е н т р и р о в а т ь в н и м а н и е н а р е а л и з а ц и и э т о г о п л а н а . Н е о б х о д и м о с т ь к о р п у с н о й с и с т е м ы о ч е в и д н а » , — о т м е т и л п р е з и д е н т в с в о е м в и д е о о б р а щ е н и и .

В ВСУ сделали сложное заявление о перемирии

В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Однако, по словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных подразделений.