Стало известно, когда Кит Келлог прибудет в Киев

Кит Келлог, спецпосланник президента США по Украине и России, посетит Киев в середине февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Стало известно, когда Кит Келлог прибудет в Киев
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Ранее визит Келлога на Украину планировался на начало января, но был отложен на неопределенное время.

По данным источника, чиновник планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, обсудить с ним проведение выборов в стране и ряд других тем.

Затем Келлог направится в Европу, где должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на 14-16 февраля.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Дональда Трампа заявил в эфире телеканала Fox News о наличии «надежного плана» для начала переговоров по Украине.

В Киеве отметили, в свою очередь, что пока не видели плана, но если он состоит только из предложений о проведении выборов и прекращении огня, то заведомо является «провальным».