Стало известно, когда Кит Келлог прибудет в Киев

Кит Келлог, спецпосланник президента США по Украине и России, посетит Киев в середине февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее визит Келлога на Украину планировался на начало января, но был отложен на неопределенное время.

По данным источника, чиновник планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, обсудить с ним проведение выборов в стране и ряд других тем.

Затем Келлог направится в Европу, где должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на 14-16 февраля.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Дональда Трампа заявил в эфире телеканала Fox News о наличии «надежного плана» для начала переговоров по Украине.

В Киеве отметили, в свою очередь, что пока не видели плана, но если он состоит только из предложений о проведении выборов и прекращении огня, то заведомо является «провальным».