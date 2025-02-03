Всплыла шокирующая переписка члена королевской семьи с Эпштейном

В последние дни всплыла переписка младшего брата короля Карла III, британского принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, пишет RadarOnline. Причем она датируется февралем 2011 года. К тому времени особа королевской крови публично заявила, что оборвала все связи с преступником.

По данным издания, в письме содержится странная фраза: «Будь на связи, мы еще сыграем». Некоторые их электронных писем были отправлены именно в тот день, когда принцу предъявили обвинения в насилии. RadarOnline пишет, что переписка уже передана в суд Лондона для дальнейшей экспертизы.

Изданию также стало известно, что принц Эндрю, возможно, до сих пор живет на деньги, полученные от преступника. совершившего сексуальное насилие над детьми. Инсайдеры утверждают, что опальный член королевской семьи располагает секретным запасом средств, полученных от Эпштейна за возможность познакомиться с магнатами и главами государств.

Британская пресса и раньше высказывала недоумение из-за того, что принц Эндрю живет на широкую ногу и смог заплатить миллионы за проживание в Виндзоре с 2004 года. при этом покойная королева лишила его содержания в размере 335 000 долларов перед своей смертью в 2022 году. Официально, принц живет на свою пенсию ВМС в размере 26 000 долларов в год.

Один из соратников Джеффри Эпштейна и бывший владелец The New York Post Стивен Хоффенберг незадолго до своей смерти утверждал, что Эндрю использовал свои королевские связи, чтобы помочь Эпштейну открыть больше дверей и привлечь инвесторов. По словам покойного медиа-магната, принц получал за это щедрое вознаграждение.

Ранее сообщалось, что сын покойной британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, которого сегодня подозревают в государственной измене и обвиняют в насилии, нарушил последнюю волю матери, перестав заботиться о ее собаках. Псы породы вельш-корги-пемброк достались ему по наследству, однако из-за накопившихся проблем герцог Йоркский передал собак прислуге.