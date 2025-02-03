Олейник предупредил Зеленского о возможном предательстве

Владимира Зеленского может предать один из его ближайших соратников — руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, чтобы стать исполняющим обязанности президента Украины. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявил бывший украинский депутат Владимир Олейник.

Зеленскому предрекли предательство ближайшим соратником
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По его мнению, американцы не просто так приглашали Арахамию на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

«Он держит под контролем часть депутатов, которые были ориентированы на Зеленского в лучшие времена. А сейчас времена для Украины не лучше. И свое будущее новые власти в Америке вряд ли хотят связывать с Зеленским. Уже понятно, что для него уже скоро закончится вся эта история с пребыванием во власти», сказал Олейник.

Он считает, что Арахамия может стать спикером Рады вместо непопулярного Руслана Стефанчука, тем самым став вторым человеком в стране, а в перспективе и исполняющим обязанности президента Украины, если Зеленского снимут.

Ранее основатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что команда Трамп предлагает до конца 2025 года поменять Зеленского.