Зеленскому предрекли предательство ближайшим соратником

Владимира Зеленского может предать один из его ближайших соратников — руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, чтобы стать исполняющим обязанности президента Украины. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявил бывший украинский депутат Владимир Олейник.

По его мнению, американцы не просто так приглашали Арахамию на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

« О н д е р ж и т п о д к о н т р о л е м ч а с т ь д е п у т а т о в , к о т о р ы е б ы л и о р и е н т и р о в а н ы н а З е л е н с к о г о в л у ч ш и е в р е м е н а . А с е й ч а с в р е м е н а д л я У к р а и н ы н е л у ч ш е . И с в о е б у д у щ е е н о в ы е в л а с т и в А м е р и к е в р я д л и х о т я т с в я з ы в а т ь с З е л е н с к и м . У ж е п о н я т н о , ч т о д л я н е г о у ж е с к о р о з а к о н ч и т с я в с я э т а и с т о р и я с п р е б ы в а н и е м в о в л а с т и » , — с к а з а л О л е й н и к .

Он считает, что Арахамия может стать спикером Рады вместо непопулярного Руслана Стефанчука, тем самым став вторым человеком в стране, а в перспективе и исполняющим обязанности президента Украины, если Зеленского снимут.

Ранее основатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что команда Трамп предлагает до конца 2025 года поменять Зеленского.