Зеленскому предрекли предательство ближайшим соратником

Олейник предупредил Зеленского о возможном предательстве
Владимира Зеленского может предать один из его ближайших соратников — руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, чтобы стать исполняющим обязанности президента Украины. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявил бывший украинский депутат Владимир Олейник.
По его мнению, американцы не просто так приглашали Арахамию на инаугурацию президента США Дональда Трампа.
«Он держит под контролем часть депутатов, которые были ориентированы на Зеленского в лучшие времена. А сейчас времена для Украины не лучше. И свое будущее новые власти в Америке вряд ли хотят связывать с Зеленским. Уже понятно, что для него уже скоро закончится вся эта история с пребыванием во власти», — сказал Олейник.
Он считает, что Арахамия может стать спикером Рады вместо непопулярного Руслана Стефанчука, тем самым став вторым человеком в стране, а в перспективе и исполняющим обязанности президента Украины, если Зеленского снимут.
Ранее основатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что команда Трамп предлагает до конца 2025 года поменять Зеленского.